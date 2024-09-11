Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 10 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 84 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон