Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 25 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 81 тисяча осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 44 тисячі осіб. 28 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 87 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон