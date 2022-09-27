Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 26 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 61 тисяча осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 30 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 31 тисяча осіб, майже 29 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 77 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.

Звертаємо увагу, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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