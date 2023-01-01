Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 31 грудня 2022 року західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 47 тисяч осіб та 10 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 22 тисячі осіб. 13 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 25 тисяч осіб, 23 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 17 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Звертаємо увагу, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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