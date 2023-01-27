Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 26 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 65 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 30 тисяч осіб, 27 тисяч з них – наші співвітчизники.

Оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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