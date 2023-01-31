Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 30 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 62 тисячі осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 30 тисяч осіб. 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 32 тисячі осіб, 29 тисяч з них – наші співвітчизники.

Оформлено 55 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 9 осіб – 1 з них намагалася незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 8 осіб затримані поза ними.

dpsu.gov.ua