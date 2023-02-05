За добу 4 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 35 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну за минулу добу прибули 35 тисяч осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 54 вантажівки з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 13 осіб – 1 з них намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску, ще 12 осіб затримані поза ними.

dpsu.gov.ua