Ситуація у пунктах пропуску на західній та південній ділянках кордону

За добу 21 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 62 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 29 тисяч осіб, 24 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 95 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: ДРСУ