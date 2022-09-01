Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 31 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 88 тисяч осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 43 тисячі осіб. Майже 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули 45 тисяч осіб, більше 41 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 31 особу – 11 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 20 осіб затримані поза пунктами пропуску.

Серед осіб, які намагалися використати сумнівні документи, охоронці кордону виявили 1 псевдостудента та 2 «інвалідів». 7 осіб надали довідки «про непридатність до військової служби», а у паспорті ще 2 було виявлено підроблену відмітку про виїзд на постійне проживання за кордоном. Чоловіків було передано співробітникам Нацполіції, оскільки у їхніх діях вбачаються ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

Звертаємо увагу, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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