Степан Сікора: Петьовка втратив довіру влади через причетність до контрабанди

Про це журналіст і політтехнолог Степан Сікора написав у своєму блозі на сторінці Mukachevo.net.

За його словами “суперконтрабандисти” області вже досить знахабніли, і маючи своїх людей на посаді митниці, податкової та “ручного” голову облради, можуть дозволити собі відправляти мало не по 10 фур цигарок за кордон.

Далі витяжка з блогу Степана Сікори без змін:

“Це санкції РНБО проти закарпатських «суперконтрабандистів» сигарет, яким ще декілька місяців тому здавалося, що вони повністю контролюють політичну ситуацію: свій голова ОДА, свій обласний податківець, свій головний митник і ручний голова облради. Здавалось все, можна відправляти до десяти фур з контрабандними сигаретами, які пройшли митний «контроль» та Мукачівському митному складові, підконтрольному фірмі «Партнер». Але терпець в американських сигаретних корпорацій, які контролюють майже 80 відсотків легальному продажі сигарет урвався, а це 700-800 млрд доларів США, коли наші «суперконтрабандисти» вирішили відправити через Чоп, в Угорщину і далі в Європу гуртом 6 фур з контрабандними сигаретами. За скромним підрахункам ці фури давали 2-3 млн доларів США чистого доходу, без сплати податків. Чим ця нахабна акція закінчилась читач добре знає: затримання і конфіскація контрабанди угорськими митниками.



Для США та і Євросоюзу приховування та несплата податків – це ще більший злочин, як вбивство. Карають більш жорстоко.

Кажуть, що американці порекомендували Володимиру Зеленському навести порядок з контрабандою в Україні. Рекомендації були прийняті до реалізації.

Під санкції потрапили не тільки конкретні особи, але й фірми, власниками та співвласниками яких були представники «провладної» партії «Рідне Закарпаття».

А далі ще більше. З посад «полетіли» «ріднозакарпатські» посадовці: головний митник, головний податківець. На черзі – голова Закарпатської ОДА. А «ручний» Олексій Петров уже перестав бути ручним. «Рідне Закарпаття» пішло війною проти «свого» голови Закарпатської обласної ради та партії «Слуга народу». Вже почались переговори з депутатами обласної ради щодо недовіри голові Закарпатської обласної ради та його відставки.

Логіка політичних подій в обласній раді примушує голову обласної ради шукати співпрацю і компроміс серед опозиційних депутатів. Наочним прикладом такої співпраці є призначення директора Ужгородського аеропорту пана Коцюбу (соратника Олексія Петрова) та головного лікаря обласної лікарні пана Яцини (соратника Віктора Балоги) на попередній сесії Закарпатської обласної ради.

Партія закарпатських контрабандистів «Рідне Закарпаття» практично втратила свої домінівні позиції в політичному житті області. Не просто втратила, а вплив названої партії поступово скочується до нуля. Тому лідери «Рідного Закарпаття», які вже давно забули про свої передвиборчі гасла, почали шукати «запасний аеродром».