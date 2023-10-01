Сьогодні – День захисників і захисниць України

У неділю, 1 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, українці святкують День захисників і захисниць України та День козацтва.

День захисників і захисниць України – державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але цього року дату свята перенесли на 1 жовтня з огляду на реформу церковного календаря.

Православна церква України ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Таким чином, більшість християн України вже відзначають релігійні свята за новим календарем – на 13 днів раніше. Зокрема, Покрову Пресвятої Богородиці замість 14 жовтня святкують 1 жовтня, а разом з нею перенесено і дату Дня захисників і захисниць.

Сьогодні, у День захисників і захисниць України, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих воїнів. Також буде проведено спільну молитву за Україну та полеглих захисників.

ukrinform.ua