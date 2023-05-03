Сьогодні завершується реєстрація на НМТ 2023

3 травня завершується реєстрація на НМТ. Сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти ще є можливість створити електронний кабінет учасника і надіслати необхідні дані для реєстрації.

Понад 7,2 тисячі осіб уже виявили бажання складати національний мультипредметний тест у Закарпатській області. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

„Це вже більше потенційних учасників, ніж ми мали минулого року. Спостерігаємо позитивну динаміку й очікуємо, що тестування в нашому регіоні складатимуть понад 8 тисяч осіб”, – зазначила керівниця профільного підрозділу ОВА.

Також Мар’яна Марусинець додала, що до 7 травня в персональному кабінеті можна буде усунути помилки, обрати інший предмет чи змінити місце проходження НМТ.

Нагадаємо, цього року два предмети для складання обов’язкові – українська мова та математика, а також один на вибір: історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова.

Основна сесія НМТ триватиме з 5 по 23 червня, додаткова ж відбудеться 11-24 липня.

Для тих, хто з поважних причин не зміг зареєструватися для проходження тесту в основний період реєстрації, буде доступна додаткова в період з 5 по 12 червня.

pmg.ua