Сьогодні Закарпаття отримало чергову гуманітарну допомогу від закордонних партнерів

Партію вітамінів регіону передала угорська фармацевтична компанія «Береш» (Béres) за сприяння Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

Йдеться про 500 коробок вітамінів Béres Csepp forte та 1000 коробок вітаміну D3 1600 NE, зауважив Василь Іванчо – заступник голови Закарпатської ОВА.

За його словами, далі вантаж вартістю майже 760 тисяч грн спільно з місцевим благодійним фондом «Сім’я Христа» спрямують у регіони, котрі нині цього найбільше потребують.

«Дбаємо про здоров’я та імунітет людей, які страждають від дій ворога, проживають поруч з місцями ведення бойових дій, вживаючи для цього комплексних заходів. Дякуємо нашим партнерам за підтримку й роботу в одному напрямку», – підкреслив Василь Іванчо.

Закарпатська обласна державна адміністрація