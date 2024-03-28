Сьогодні з Праги до Чопа прибув перший потяг RegioJet

У четвер, 28 березня, почав курсувати поїзд Прага-Чоп, який також має зручну пересадку на поїзди до Ужгорода та інших міст України.

Новий рейс є нічним. Поїзд курсує щодня за маршрутом Прага – Чадца – Жиліна – Попрад – Кошице – Чоп і у зворотному напрямку. Він відбуває з Праги о 21:52 та прибуває до Чопу о 10:35. Зворотній рейс – о 17:35 з Чопу та о 05:46 в Празі. Час у дорозі – приблизно 12-13 годин.

Вартість квитків стартує від 18,9 євро у другому (сидячому) класі та від €39.9 за квиток в чотирьохмісне купе.

Наразі потяг буде їздити через прикордонний перехід Чорна-над-Тісоу лише до Чопа, а у подальшому – до Мукачева, куди прокладена стандартна залізнична євроколія.

Нагадаємо, напередодні до Закарпаття почав курсувати спеціальний пересадковий потяг з Чернівців до Ужгорода, яким пасажири можуть дістатися Чопа, звідки прямує потяг до Праги.

Фото: Віктор Микита

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