Сьогодні на Закарпатті електроенергію вимикати не будуть

НЕК «Укренерго» скасували стабілізаційні погодинні відключення електроенергії в Закарпатській області.

Як повідомили в Закарпаттяобленерго, з 11.00 до 24:00 стабілізаційні погодинні відключення електроенергії у Закарпатській області не застосовуються (до окремого розпорядження). Відтак, 31 грудня на Закарпатті електроенергію вимикати не будуть.

Це – результат наших із вами спільних зусиль: енергетики відновлюють зруйноване обладнання, ми з вами заощаджуємо, та ще й небо зглянулося і маємо теплу погоду.

Проте в НЕК «Укренерго» просять і ми також нагадуємо, що заощадження актуальні, як ніколи! Щоб електроенергії вистачало й надалі, продовжуйте економити! Особливо сьогодні, коли споживання напевно буде значним, коли кожна господиня намагається приготувати хай невелике, але частування.

Закарпаттяобленерго