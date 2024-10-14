Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває Оскар Шестак, голова загальних зборів області Саболч-Сатмар-Берег Угорщини, очільник Європейського об’єднання територіального співробітництва «Тиса».

Під час наради спільно з керівництвом обласної ради обговорили актуальні питання та перспективи подальшого співробітництва.

Це наші давні партнери, з якими область вже реалізувала низку ініціатив. Крім того, цьогоріч у програмі Interreg NEXT «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2021-2027» Закарпаття та область Саболч-Сатмар-Берег виграли 4 спільні проєкти.

Під час зустрічі наголосив, що тісна співпраця із сусіднім регіоном Угорщини є для нас дуже важливою. Зокрема, у питаннях розбудови прикордонної інфраструктури.

Цінно, що партнери підтримали нашу ідею обʼєднати зусилля і спільно працювати над проєктом розширення пункту пропуску «Дзвінкове-Лоня».

На цій ділянці по обидва боки державного кордону є чимало потужних підприємств, для яких питання міжнародного транспортування виготовленої продукції більш ніж актуальне.

Реконструкція і збільшення пропускної здатності цього пункту перетину дозволить розвантажити КПП «Чоп-Захонь».

Мирослав Білецький/Facebook