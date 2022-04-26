Рейси авіакомпанії на перший тиждень липня вже заповнені, забронювати квитки на них уже неможливо.

Рейси до Києва, анонсовані Wizz Air на перший тиждень липня, практично одразу заповнилися, забронювати квитки на них уже неможливо. Угорська бюджетна авіакомпанія через війну призупинила регулярні рейси до столиці України, але в компанії вважають, що з липня повітряний рух над Україною ймовірно стане безпечним.

Після початку війни Wizz Air забезпечив безкоштовний переліт близько 100 тисячам українських біженців. Авіакомпанія також створила фонд солідарності для підтримки українських працівників компанії та їхніх сімей.

Kiszo.news/MTI