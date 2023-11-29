Угорці на Закарпатті почуваються добре – каже німецький євродепутат

Депутат Європарламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель нещодавно висловилася щодо питання угорської громади на Закарпатті. Політик назвала Закарпаття інструментом Віктора Орбана і поставила під сумнів образи, яких зазнають закарпатські угорці, навіть стверджуючи, що закарпатські угорці мають найширші права серед усіх меншин в регіоні.

Депутат Європарламенту від ФІДЕС Андреа Бочкор відповіла на неправдиві заяви Віоли фон Крамон-Таубадель у відкритому листі. У своєму листі вона підсумувала політику України щодо меншин та заходи, вжиті для обмеження прав, якими раніше користувалися угорська та інші національні меншини в країні.



„Незважаючи на ваші візити в регіон, я можу лише з жалем підозрювати, що ваші враження про поточну ситуацію в регіоні, про міжнаціональні відносини є дуже неповними, упередженими і ґрунтуються лише на інформації з українських державних ЗМІ. З іншого боку, обурює, що ви використовуєте питання угорців Закарпаття для подальшого розпалювання суперечок ЄС з Угорщиною, плутаючи обмеження прав меншини з суперечкою, що виникла на ґрунті зіткнення політичних поглядів. Це не тільки далеко від об’єктивності, але й неетично і абсолютно неправдиво. Для повноти картини пропоную вам особисто поспілкуватися з представниками угорської меншини, що проживають в Україні, а також румунської меншини, яка також постраждала від політики України, що руйнує права меншин”,

– заявила Андреа Бочкор.

У своєму листі Андреа Бочкор також звернула увагу на систематичні законодавчі обмеження прав національних меншин, такі як новий закон про освіту, прийнятий у 2017 році, або закон про підтримку функціонування української мови як державної від 2019 року, які поширюють використання української мови на всі сфери державного управління та громадського життя, освіту, культуру та ЗМІ.

Як наслідок, мови меншин можуть використовуватися лише в приватному спілкуванні або на релігійних заходах, а в усіх інших ситуаціях українська мова контролюється мовними обмеженнями. „Це порушення мовних прав, яке сьогодні є безпрецедентним у Європі”, – зазначає Андреа Бочкор.

Депутат Європарламенту також інформує свою німецьку колегу-політика про деталі закону 2021 року, який не визнає угорців, що живуть на цій території тисячу років, корінним народом, позбавляючи їх також можливості здобувати середню освіту рідною мовою, яка доступна для населення, визнаного корінним.

Андреа Бочкор нагадує, що прийнятий у 2022 році закон про нацменшини, до якого відтоді вносилися поправки, досі не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії: він надає всі свободи і права україномовним, водночас обмежуючи права носіїв мов меншин.

Депутат Європарламенту від „Фідес” перерахувала низку насильницьких дій та незаконних заходів проти інституцій та громадських діячів меншин, таких як спалення штаб-квартири Закарпатської угорської культурної асоціації (КМКС), список „Миротворець”, переслідування та звинувачення проти голови КМКС, демонтаж пам’ятника Турулу та зловживання з боку керівництва Мукачівського району.

Андреа Бочкор пояснила своїй колезі-політику, що Україна почала робити серйозні кроки для вирішення ситуації з меншинами, але це не означає, що проблеми вирішені. Україна належить до європейської сім’ї, і чим швидше вона буде відповідати копенгагенським критеріям, тим швидше вона там опиниться.