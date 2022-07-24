Угорці передали на Закарпаття побутову техніку для пунктів розміщення переселенців

Асоціація «Об’єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття» отримала від Угорської єзуїтської служби допомоги біженцям гуманітарний вантаж з побутовою технікою. На Закарпаття його доставив очільник служби Саболч Шайго. Логістику провела Мальтійська служба допомоги – партнер єзуїтів. Передача вантажу відбулася в Берегові.

Завдяки співпраці Угорської єзуїтської служби допомоги біженцям та Мальтійській службі допомоги Берегівського району Берегівська територіальна громада отримала гуманітарний вантаж вартістю близько 10 мільйонів форинтів, який спрямують у центри розміщення вимушених переселенців.

Об’єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття підтримує партнерські зв’язки з багатьма угорськими благодійними організаціями та разом з ними допомагає територіальним громадам – членам асоціації. У квітні звернулося до Угорської єзуїтської служби з проханням допомогти органам місцевого самоврядування Закарпаття, які приймають переселенців. Єзуїти відгукнулися й одразу розпочали благодійний збір. За отримані кошти придбали побутову техніку: пральні машини, холодильники, морозильні камери, мікрохвильові печі, плити, кавоварки та чайники. Відтак зібране доставили на Закарпаття. Техніка сприятиме самозабезпеченню переселенців та стане значною допомогою для органів місцевого самоврядування краю. У селищі Вишково наразі зареєстровані понад 4800 переселенців. Отримана техніка – суттєва допомога в їхньому забезпеченні.

«У нашій територіальній громаді питання переселенців, можна сказати, стабільне. Зараз у будівлі колишньої лікарні проживає пів сотні людей, і ці технічні засоби значно полегшать їхнє повсякденне перебування тут», – каже очільник Вишківської ТГ Ярослав Гайович.

Територіальні громади – члени Асоціації «Об’єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття» висловили вдячність за отриманий гуманітарний вантаж.

Угорська єзуїтська служба в співпраці із закарпатськими організаціями продовжить допомагати нашій області, а також працюватиме над тим, щоб підтримка, яку фінансує уряд Угорщини, була ще більш ефективною та адресною.

kiszo.news