Угорщина долучається до пом’якшення наслідків гуманітарної катастрофи. Про це повідомив міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в неділю під час спільної пресконференції з головою Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою в пункті пропуску «Чоп – Загонь» на українсько-угорському кордоні.

Петер Сійярто наголосив, що Угорщина приймає біженців, а відправляє допомогу на Закарпаття.

Міністр повідомив, що на прохання голови Закарпатської обласної адміністрації в неділю в область доставили 100 тисяч літрів пального для того, щоб створити пом’якшення кризи з пальним у краї.

Угорський уряд у співпраці з Екуменічною службою допомоги також доставляє продукти, засоби гігієни та дитячі засоби для забезпечення потребуючих. Перша партія – 28 тонн продуктів харчування – вже прибула в область, зазначив Петер Сійярто. Він також повідомив, що очолюване ним міністерство в понеділок вранці виділить додатковий 1 мільйон євро благодійній організації для збору наступної партії допомоги.

life.ko.net.ua