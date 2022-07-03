Угорщина надасть для відбудови України 3,5 мільярда форинтів

На знак солідарності з Україною, яка постраждала від воєнних дій, Угорщина надасть 3,5 мільярди форинтів. Про це йдеться в урядовій постанові, опублікованій в угорському офіційному віснику в п’ятницю ввечері, за підписом прем’єр-міністра Віктора Орбана.

«Уряд Угорщини погоджує надати Україні подальшу підтримку в дусі солідарності», – ідеться в документі.

Зокрема, для допомоги вимушеним переселенцям Угорщина надасть 875 мільйонів форинтів. Першу половину цієї суми виділять із цьогорічного держбюджету, другу – наступного року.

На відбудову інфраструктури передбачено понад два з половиною мільярди форинтів, які також нададуть двома частинами. У постанові уряду йдеться, що за підготовку, координацію та реалізацію завдань, пов’язаних із допомогою, відповідає міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Джерело: karpat.in.ua