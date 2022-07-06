Угорщина надасть допомогу українським учням-біженцям

Основною метою навчання учнів-біженців, які прибувають з України в Угорщину, є не стільки зосередження на конкретних предметах, скільки на засвоєнні угорської мови. За словами держсекретаря Бенце Рейтварі, місцеві школи також працюють над тим, щоб допомогти дітям упоратися з травмами, яких вони зазнали.

Прямий чи непрямий досвід військового конфлікту може бути основним джерелом травми для дітей, тому особливо важливо, щоб діти отримували психічну та психологічну підтримку, яка допоможе їм пережити шок, наголосив Бенце Рейтварі, державний секретар міністерства внутрішніх справ.

За словами політика, для зацікавлених учнів та приймаючих шкіл доступний пакет методичних засобів, підготовлений українськими психологами, в якому розповідається, як говорити з постраждалою молоддю про війну та що батьки можуть зробити для збереження психічного здоров’я своїх дітей. дітей.

Держсекретар також зазначив, що діти, які просять притулку в Угорщині, мають право на підтримку спеціалізованих педагогічних служб, де вони можуть поговорити про пережиті події з дитячим психологом та іншими фахівцями.

Рейтварі також звернув увагу на те, що діти біженців отримують безкоштовні підручники та що в співпраці з Управлінням освіти Закарпатської облради їм уже роздано сотні україномовних книжок, переважно для дітей початкової школи.

У нещодавньому листі до угорських вчителів Золтан Маружа, державний секретар з питань народної освіти, також зазначив, що найважливішим аспектом навчання школярів-біженців є, перш за все, те, щоб вони якнайшвидше вивчили угорську мову.

Він наголосив, що уряд не планує створювати у школах групи української чи іншої іноземної мови, а натомість має на меті дати можливість дітям біженців навчатися разом із угорськими учнями. Їм передбачено п’ять годин індивідуального репетиторства на тиждень для вивчення угорської мови, але також діти отримають підручник з угорської мови, розроблений угорськими вчителями Закарпаття спеціально для тих, хто володіє українською мовою.

Уряд намагається подбати не лише про учнів, сказав Маружа, але й про вчителів-біженців, намагаючись знайти для них місця в угорських школах. Маруза сказала, що ті, хто шукає тут роботу, можуть піти до шкільних районних центрів та закладів народної освіти. Шкільні округи поблизу українського кордону спеціально шукають вчителів-біженців, багато з яких уже знайшли роботу.

Джерело: Magyar Hírlap/kiszo.news

Фотоілюстрація: Жолт Чегледі/MTI