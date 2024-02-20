Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної сотні

Сьогодні, 20 лютого, в Україні уже вдесяте відзначають День пам’яті Героїв Небесної сотні.

Цей День відзначається щороку 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні».

Саме в ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної сотні.

105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Цьогорічна програма заходів із вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні передбачає проведення виставок, екскурсій, медіамарафону, ходи пам’яті, панахиди, концерту пам’яті „10 років незламності”.

ukrinform.ua