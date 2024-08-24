Україна відновить продаж електроенергії за кордон

Як повідомляє пресслужба НЕК „Укренерго”, в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції.

Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. Способів подолання профіциту може бути два:

🔹 обмеження генерації українських сонячних електростанцій;

🔹 відновлення експорту електроенергії в денні години.

Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

Зауважимо, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.

Укренерго