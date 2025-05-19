Україна готується до державної вакцинації проти ВПЛ

В Україні запроваджують обов’язкову вакцинацію від вірусу папіломи людини (ВПЛ). Поки що щеплення охоплюватиме невелику вікову групу і буде гендерно орієнтованим — тільки для дівчаток. Але згодом, ймовірно, його поширять на більшу групу населення.

Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 юристка та екс-міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

Вірус папіломи людини є найчастішим призвідником раку шийки матки у жінок. Дослідженнями встановлено понад 80 різновидів ВПЛ. І приблизно 30 з них вважаються онкогенними. Водночас, як показує практика, вакцинування від ВПЛ запобігає понад 90% ракових захворювань, які пов’язані з цим вірусом.

Досі в Україні вакцинування від ВПЛ не мало обов’язкового характеру та не проводилося за бюджетний кошт через високу вартість вакцини. Одна доза коштує приблизно 5 тисяч гривень. А для повноцінного щеплення потрібно дві дози, які мають бути введені через певний проміжок часу.

„Це є перший крок важливий. Держава виділить кошти — чудово. В межах 25 року вони мають закупити, а 26 року вже вакцинувати”, – каже Скалецька.

Для вакцинування обрана невелика вікова категорія — дівчата 12-13 років. Причому за державний кошт вакцинуватимуть лише один раз. Другу дозу доведеться купувати самотужки. Очевидно це пов’язано саме з високою вартістю вакцини. Але робити це слід, оскільки досвід країн, які йдуть попереду нас у цьому процесі, наочно показав: така вакцинація суттєво знижу є ризик онкозахворювання.

„Австралія, як передова країна, котра застосовує цей спосіб попередження захворювання, вакцинує і хлопчиків, і дівчаток. І в них достатньо низький рівень захворюваності. Якщо ми говоримо, що в Україні на 100 тисяч жінок 21 жінка має рак шийки матки, то в Австралії це 6 жінок. Тобто більше ніж втричі”, – поділилась Скалецька.

Хоча хлопчики не хворіють на рак шийки матки, позаяк у них немає такого органу, однак бажано і їм проводити такі щеплення. Адже ВПЛ передається статевим шляхом. А отже, чоловіки можуть бути його носіями і передати цей вірус жінці. Ось чому бажано вакцинувати обидві статі, і бажано це робити у підлітковому віці — до початку статевого життя.

transkarpatia.net