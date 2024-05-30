Україна отримала від Канади унікальні медичні автівки
Канадсько-Українська фундація (Canada-Ukraine Foundation) передала Україні 10 машин швидкої медичної допомоги класу С Ford Transit 2023 року випуску, виготовлені спеціально для потреб транспортування важкохворих пацієнтів.
Машини мають повну комплектацію та необхідне медичне обладнання.
«В умовах постійних обстрілів та бомбардувань з боку ворожої армії та прицільних руйнувань медичної інфраструктури ми робимо все для того, щоб забезпечити медичну допомогу для наших пацієнтів. Ефективна та якісна робота служб екстреної медичної допомоги є критично важливою. Це про збереження життя та здоровʼя величезної кількості людей. Вдячний всім партнерам, які допомагають нам підтримувати роботу “екстренки”, зокрема оновлювати автопарк, який, на жаль, також часто стає мішенню для ворога. Десять “швидких” класу С, закуплені завдяки пожертвам громадян Канади, обладнані всім необхідним для транспортування важкохворих пацієнтів та підсилять центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф семи областей України», — розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
Міністерство охорони здоров’я України використає ці авто для розбудови національної системи медицини катастроф.
«Швидкі» вже розподілені між центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Закарпатської, Львівської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.
Проєкт реалізовано за пожертви громадян Канади.
«Велика вдячність всім громадянам Канади та людям, які постійно або тимчасово проживають в Канаді. Своїми діями та фінансовими пожертвами ви підтримуєте Україну в цей складний час. Ваш внесок робить нас сильнішими разом!» — зазначила Почесний консул Канади Оксана А. Винницька-Юсипович.
Загалом за період воєнного стану Канадсько-Українська фундація передала для потреб охорони здоров’я 24 автомобілі, 100 апаратів штучної вентиляції легенів та медичні вироби для закладів охорони здоров’я.
Нагадаємо, в Україні за період повномасштабної війни знищено 261, пошкоджено 165, викрадено 125 автомобілів швидкої допомоги.