Україна отримала від Канади унікальні медичні автівки

Машини мають повну комплектацію та необхідне медичне обладнання.

«В умовах постійних обстрілів та бомбардувань з боку ворожої армії та прицільних руйнувань медичної інфраструктури ми робимо все для того, щоб забезпечити медичну допомогу для наших пацієнтів. Ефективна та якісна робота служб екстреної медичної допомоги є критично важливою. Це про збереження життя та здоровʼя величезної кількості людей. Вдячний всім партнерам, які допомагають нам підтримувати роботу “екстренки”, зокрема оновлювати автопарк, який, на жаль, також часто стає мішенню для ворога. Десять “швидких” класу С, закуплені завдяки пожертвам громадян Канади, обладнані всім необхідним для транспортування важкохворих пацієнтів та підсилять центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф семи областей України», — розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.