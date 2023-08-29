Україна отримала від ЮНІСЕФ три тисячі доз вакцини від гепатиту А

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, вакцину проти гепатиту А фонд ЮНІСЕФ доставив як гуманітарну допомогу на запит МОЗ після теракту на Каховській ГЕС.

«Вакцинування від гепатиту А важливий компонент з точки зору попередження цієї вірусної хвороби. Збудник потрапляє в організм людини через заражену їжу чи воду. Щеплення проти гепатиту А не входять до календаря профілактичних щеплень, але рекомендовані дітям та дорослим. Вакцина, яку надали міжнародні партнери, буде розподілена за потреби, враховуючи існуючі ризики на постраждалих територіях», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Гепатит А — вірусна інфекція, що вражає печінку і може спричинити захворювання середнього і важкого ступеня. Симптоми включають лихоманку, нездужання, діарею, нудоту, дискомфорт у животі, темну сечу та жовтяницю. Частіше хворіють дорослі, тяжкі форми захворювання та летальні випадки теж більш ймовірні у старшому віці.

Інфікування гепатитом А можливе через вживання забрудненої питної води або харчів та недотриманням санітарних норм під час обробки чи приготування продуктів.

«ЮНІСЕФ підтримує Міністерство охорони здоров’я України у запобіганні можливим спалахам інфекційних захворювань у постраждалих районах Херсонської та Миколаївської областей. Ця вакцина допоможе захистити дітей і дорослих від гепатиту А, що становить додаткову загрозу для їхнього здоровʼя внаслідок затоплення, спричиненого підривом Каховської дамби», — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Зазначається, що вакцина проти гепатиту А була закуплена ЮНІСЕФ в рамках партнерства з МОЗ України завдяки фінансовій підтримці уряду Японії.

Загалом у 2022-2023 рр. для підтримки імунізації в Україні ЮНІСЕФ закупив понад 2,89 мільйона доз вакцин. Зокрема, інактивовану та оральну поліомієлітну вакцину, вакцини для профілактики гепатиту В, дифтерії-правця, кору-паротиту-краснухи та інші.

ukrinform.ua