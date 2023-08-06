Україна отримала 240 тисяч доз вакцини від поліомієліту

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ доправив в Україну як гуманітарну допомогу 240 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, для захисту від вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій, та оральну (ОПВ), яку приймають у вигляді крапель у рот. Зазначається, що краплі формують імунітет у кишківнику дитини і тим самим зупиняють поширення інфекції.

«240 000 доз оральної поліомієлітної вакцини на підтримку Національної програми імунізації в Україну доставив ЮНІСЕФ як гуманітарну допомогу», – поінформували у МОЗ.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості забезпечити безперебійний доступ до життєво важливих вакцин для дітей і дорослих та підтримувати високий рівень охоплення плановою імунізацією.

«Кожна дитина має право на належні медичні послуги. В умовах, коли триває війна та вимушене переміщення, прогалини в охопленні імунізацією становлять загрозу для здоров’я дітей. Ми повинні пересвідчитися, що діти, які пропустили планові щеплення, мають змогу їх надолужити», – сказав Шахін.

У міністерстві також нагадали, що кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліомієліту. Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років, що забезпечує захист на все життя.

moz.gov.ua