Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у вівторок Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

„Сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в рамках програми розширеного фінансування EFF”, – написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки й підтримувати макрофінансову стабільність.

„Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю”, – написав він.

interfax.com.ua