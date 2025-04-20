Україна повернула з полону 277 військових

З російського полону повернулися додому 277 захисників України. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.

Вчора Україна повернула з російського полону 277 військових. Як повідомив президент Зеленський, це воїни, які захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

«Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво», — написав Зеленський.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

mukachevo.net