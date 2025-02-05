Україна повернула з російського полону 150 захисників

Відбувся черговий обмін полоненими, додому з російського полону повернулися 150 захисників України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що сьогодні хороший день для всіх нас.

„Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну”, – заявив глава держави.

Він зауважив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

„І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних”, – написав Зеленський.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі зауважив, що серед звільнених сьогодні з російського полону – 42 військовослужбовця та працівника системи МВС.

„Це захисники Маріуполя, „Азовсталі” та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський”, – зазначив він.

Клименко повідомив, що серед звільнених є бійці у важкому стані.

„Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення”, – додав міністр.

unian.ua

Фото: Телеграм Володимир Зеленський