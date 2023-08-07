Україна повернула з російського полону ще 22 військових

Сьогодні під час чергового обміну додому повернулись 22 оборонці України.

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

З-поміж звільнених захисників — два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу, що боронили Україну на різних напрямках.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що найстаршому зі звільнених військовослужбовців виповнилося 54 роки, наймолодшому — 23 роки.

«Серед врятованих оборонців — поранені та хворі. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків», — йдеться у повідомленні.

Також традиційно відразу після обміну визволені бійці отримали набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.

armyinform.com.ua