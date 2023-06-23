Україна повернула тіла 51 полеглого захисника

За час війни з окупованих територій сім’ям передали тіла понад 1800 полеглих українських воїнів.

В Україну повернули тіла 51 полеглого військовослужбовця. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у п’ятницю, 23 червня.

„Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 51 захисника”, – зазначив він.

Вказано, що репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває далі. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Котенко нагадав, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. А у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

korrespondent.net