Україна повернула 50 захисників з російського полону

З полону вдалося повернути цього разу 12 бійців НГУ, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТрО, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

В результаті чергового обміну полоненими додому повернулися 52 українці, в тому числі двоє “азовців” і моряк з острова Зміїний.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, розмістивши відповідні фото.

“Наші повертаються додому. Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей – офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них – 12 бійців НГУ, включно з двома “Азовцями”, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТрО, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних”, – зазначив Єрмак.

За його словами, додому повертаються зокрема захисники “Азовсталі”, оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя.

“Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на “Азовсталі”, і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем “Москва”, а ще моряка з острова Зміїний”, – написав Єрмак.

Він повідомив, що також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

“Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання президента “повернути додому всіх українців”. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат – наші вдома. Повернемо всіх”, – зазначив Єрмак.

unian.ua