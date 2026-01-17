Україна та США проведуть переговори про велику економічну угоду

Українську делегацію на переговорах 17 січня представлятимуть Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія.

Переговорні команди України та США 17 січня в Маямі доопрацьовуватимуть два документи, які можуть бути підписаними у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму наступного тижня. Про це посол України в США Ольга Стефанішина повідомила в мережі X.

„Завтра в Маямі переговорні команди України та США проведуть ще один раунд обговорень”, – відзначила Стефанішина.

Як повідомила посол, до складу української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, керівник Офіса президента Кирило Буданов і голова фракції політичної партії „Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.

„Як підкреслив президент Володимир Зеленський, ми працюємо над двома ключовими документами: угодами про гарантії безпеки і економічне процвітання України, які можуть бути підписані на Всесвітньому економічному форумі у Давосі”, – наголосила Стефанішина.

Вона додала, що мета візиту української делегації до Маямі полягає у тому, аби „вдосконалити ці угоди з американськими партнерами”.

Окрім того, Стефанішина під час інтерв’ю для Bloomberg TV заявила, що президент України Зеленський готовий повернутись до Вашингтону, щоб провести нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

„Я думаю, що найраніша нагода для президентів зустрітися буде у Давосі і це прокладе шлях до наступних кроків в календарі”, – повідомила Стефанішина.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні до нації підтвердив, що українська делегація вже прямує на переговори до США. Він додав, що після цього наступного тижня будуть важливі зустрічі в Давосі.

„Потрібен чіткий зміст – зміст зустрічей, зміст документів. Зараз точно не час для гучних і пустих розмов, для формальних зустрічей. Мир однаково потрібен усім, справжня безпека потрібна всім, нормальний економічний розвиток теж потрібен для всіх. І все це має бути відображене у відповідних документах, які ми готуємо, зокрема, з американською стороною”, – сказав президент.

