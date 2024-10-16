Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в медичній сфері

Kárpátalja.ma Hовини

Україна та Швеція уклали угоду про посилення та розвиток двостороннього співробітництва у сфері охорони здоров’я та громадського здоров’я.

Egészségügyi megállapodást írt alá Ukrajna és Svédország

Відповідний документ підписали міністр охорони здоровʼя України Viktor Liashko та міністерка охорони здоров’я Королівства Швеція Акко Анкарберг Йоханссон під час робочого візиту до Києва.

❝ Швеція – одна із країн-партнерів, яка від початку повномасштабної війни мала чітку та непохитну позицію щодо підтримки України. Сьогодні ми офіційно підписуємо технічну угоду про взаємодію у сфері охорони здоров’я на виконання безпекової угоди, укладеної 31 травня 2024 року у Стокгольмі під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Швеції. Прагнення України – відновлення справедливого миру. Тож, крок за кроком, працюємо, щоби об’єднати світову спільноту, для якої безпека, здоров’я та життя є найвищими цінностями ❞, – говорить міністр Віктор Ляшко.

Відповідно до умов угоди, передбачені такі основні напрями співпраці:

  • підтримка України у здійсненні реформ у сфері охорони здоровʼя, необхідних для європейської інтеграції;
  • навчання та підвищення кваліфікації медпрацівників та фахівців у сфері обігу та контролю ліків та медичних виробів;
  • розвиток горизонтального медичного партнерства між закладами охорони здоровʼя;
  • боротьба з антимікробною резистентністю;
  • реалізація програм лікування та реабілітації громадян України, які постраждали внаслідок війни;
  • підтримка України на шляху до гармонізації з єдиним ринком ЄС;
  • поглиблення співпраці у сфері передачі знань і технологій для медичного персоналу у сферах, що становлять взаємний інтерес: лікування раку, психічне здоровʼя, травматологія та реабілітація, у тому числі протезування тощо.
  • поглиблення співпраці у сфері технологізації та диджиталізації системи охорони здоровʼя, телемедицини тощо.

Також у рамках угоди сторони заохочуватимуть встановлення прямих відносин між закладами охорони здоров’я, постачальниками медичних послуг і навчальними закладами та іншими організаціями.

Міністерство охорони здоров’я України