Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в медичній сфері

Україна та Швеція уклали угоду про посилення та розвиток двостороннього співробітництва у сфері охорони здоров’я та громадського здоров’я.

Відповідний документ підписали міністр охорони здоровʼя України Viktor Liashko та міністерка охорони здоров’я Королівства Швеція Акко Анкарберг Йоханссон під час робочого візиту до Києва.

❝ Швеція – одна із країн-партнерів, яка від початку повномасштабної війни мала чітку та непохитну позицію щодо підтримки України. Сьогодні ми офіційно підписуємо технічну угоду про взаємодію у сфері охорони здоров’я на виконання безпекової угоди, укладеної 31 травня 2024 року у Стокгольмі під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Швеції. Прагнення України – відновлення справедливого миру. Тож, крок за кроком, працюємо, щоби об’єднати світову спільноту, для якої безпека, здоров’я та життя є найвищими цінностями ❞, – говорить міністр Віктор Ляшко.

Відповідно до умов угоди, передбачені такі основні напрями співпраці:

підтримка України у здійсненні реформ у сфері охорони здоровʼя, необхідних для європейської інтеграції;

навчання та підвищення кваліфікації медпрацівників та фахівців у сфері обігу та контролю ліків та медичних виробів;

розвиток горизонтального медичного партнерства між закладами охорони здоровʼя;

боротьба з антимікробною резистентністю;

реалізація програм лікування та реабілітації громадян України, які постраждали внаслідок війни;

підтримка України на шляху до гармонізації з єдиним ринком ЄС;

поглиблення співпраці у сфері передачі знань і технологій для медичного персоналу у сферах, що становлять взаємний інтерес: лікування раку, психічне здоровʼя, травматологія та реабілітація, у тому числі протезування тощо.

поглиблення співпраці у сфері технологізації та диджиталізації системи охорони здоровʼя, телемедицини тощо.

Також у рамках угоди сторони заохочуватимуть встановлення прямих відносин між закладами охорони здоров’я, постачальниками медичних послуг і навчальними закладами та іншими організаціями.

Міністерство охорони здоров’я України