Україна цьогоріч отримала близько $7 мільярдів від ЄС та США

Україна з початку 2023 року отримала майже 5 млрд дол. підтримки від Європейського Союзу та понад 2 млрд дол. від Сполучених Штатів Америки. Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у 28 березня, повідомляє Урядовий портал.

„Від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС, більше 2 млрд доларів підтримки від США. Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії. Так само продовжуються виплати за програмами ООН та Червоного Хреста.

Також за останні 7 місяців у межах спільного проєкту Мінреінтеграції, „Укрпошти” та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 300 мільйонів гривень.

За словами Шмигаля, сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Ще 150 млн доларів нададуть інші наші партнери. Це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів. Дані кошти будуть спрямовані на зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

ukrinform.ua

Фото: КМУ