Україна цьогоріч отримала як допомогу майже 6 тисяч тонн енергообладнання

З початку 2023 року Україна отримала як гуманітарну допомогу майже 6 тис. тонн енергетичного обладнання. З початку повномасштабного вторгнення до країни надійшло понад 10,5 тисячі тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

„За координації Міністерства енергетики протягом 2023 року в Україну надійшло 496 вантажів гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою 5 938 тонн. Донорами допомоги у 2023 році стали близько 120 компаній, урядових інституцій і громадських організацій з 34 країн”, – йдеться у повідомленні.

Серед отриманого устаткування: генератори, трансформатори та автотрансформатори, обмежувачі перенапруги, автоматичні вимикачі різної потужності, спецтехніка тощо. Понад 5,2 тис. тонн обладнання уже розподілені між 104 компаніями паливно-енергетичного комплексу.

Найбільше допомоги отримали енергетичні компанії Миколаївщини (657 тонн), Донеччини (494 тонни), Херсонщини (454 тонни). Крім того, значний обсяг устаткування від партнерів було передано для потреб енергокомпаній Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької та Одеської областей.

Всього з початку повномасштабного вторгнення до України надійшло понад 10,5 тисячі тонн енергетичного обладнання з 35 країн.

Як повідомлялося, загальна сума зобов’язань донорів Фонду підтримки енергетики України перевищила 322 млн євро, з них 192 млн євро уже перераховано.

ukrinform.ua