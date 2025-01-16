Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Як передає кореспондент УНІАН, угоду в Києві підписали президент Володимир Зеленський і британський прем’єр-міністр Кір Стармер. Український лідер назвав це виходом на новий рівень відносин між країнами:

„Ми впевнені в незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть. Ми впевнені в наших європейських партнерах, і це те, що зміцнює і Україну, і Британію, і весь наш євроатлантичний простір. Це основа для взаємодії наших народів на покоління вперед”.

За словами Зеленського, угода справді всеосяжна. Вона охоплює безпекові, оборонні, економічні та технологічні елементи, а також взаємодію в інформаційній та культурній сфері.

„Усе те, що дає змогу не тільки відповідати на загрози, які ми маємо зараз, а й бачити, як зростатиме наш потенціал захисту, наш потенціал активних дій”, – розповів глава держави.

Зокрема, за словами Зеленського, передбачається щонайменше 3,6 мільярда доларів щорічної військової допомоги Україні.

„Стільки, скільки це буде потрібно. Плюс підготували рішення про ще 3 мільярда доларів від російських активів. Тільки на цей рік ми маємо вийти на 6,6 мільярда доларів від Британії”, – додав Зеленський.

Угодою передбачено, що сторони поглиблюватимуть оборонне співробітництво, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції (у тому числі в рамках спільних ініціатив), приділяючи особливу увагу інноваціям та посиленню захисту прав інтелектуальної власності на передані технології, а також узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

Також Україна і Британія розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

Крім того, зазначається, що сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці з метою відновлення свободи судноплавства, а також встановлюють партнерство у сфері морської безпеки, зокрема з метою зміцнення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях.

„Сторони докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій та торгівлі в обох країнах та співпрацюватимуть у різних секторах, включаючи, зокрема, транспорт, інфраструктуру та енергетику, щоб зробити економіку обох країн більш сучасною, стійкою та процвітаючою. Вони також посилюватимуть інклюзивність економіки, підтримуючи зусилля, спрямовані на зменшення нерівності та подолання бідності, щоб не залишати нікого осторонь. Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері енергетики на основі принципів сталого розвитку та чистого переходу на взаємовигідних засадах, а також покращуватимуть умови для інвестицій в енергетичний сектор України”, – мовиться в угоді.

unian.ua