Україна і США підписали стратегічну Угоду про корисні копалини

У ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала документ разом із міністром фінансів США Скоттом Бессантом.

„Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна”, — повідомила Свириденко.

Фонд буде спільною ініціативою двох держав із рівним розподілом участі — 50/50. Кошти фонду інвестуватимуться виключно в Україну — у видобуток корисних копалин, нафту, газ, інфраструктурні та переробні проєкти. При цьому повний контроль над надрами та ресурсами залишається за Україною, як і право визначати умови використання національних ресурсів.

Серед головних положень угоди:

гарантії рівноправного партнерства без права вирішального голосу;

відсутність боргових зобов’язань України;

збереження у державній власності компаній, таких як „Укрнафта” чи „Енергоатом”;

захист державного контролю над ресурсами;

наповнення Фонду за рахунок доходів від нових ліцензій на розробку родовищ;

залучення інвестицій і технологій за підтримки американського агентства DFC;

податкові пільги для внесків до Фонду як в Україні, так і у США.

Українська частка у Фонді формуватиметься із 50% доходів держбюджету від нової ренти за новими ліцензіями, а також із додаткових добровільних внесків. США можуть робити внески як грошима, так і у вигляді нової допомоги — наприклад, систем ППО.

За очікуваннями сторін, прибутки фонду в перші 10 років реінвестуватимуться в Україну. Угода передбачає внесення лише точкових змін до бюджетного кодексу і підлягає ратифікації Верховною Радою.

„Це угода, яка відображає довіру та стратегічне партнерство між нашими країнами. США визнають внесок України у глобальну безпеку та підтверджують свою підтримку нашого відновлення й довгострокового миру”, — заявила Свириденко.

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