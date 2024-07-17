Україна і Чехія підписали низку угод

Відбувся раунд міжурядових консультацій між Чехією та Україною, за участі міністра охорони здоровʼя Viktor Liashko та його чеським колеги Vlastimil Válek.

По результатах зустрічі:

Підписано важливий меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Чеської Республіки. У документі окреслені ключові напрями співпраці:

☛ громадське здоров’я

☛ євроінтеграція

☛ розвиток та модернізація медичної інфраструктури

☛ будівництво реабілітаційних центрів

☛ оснащення медичних закладів

☛ гуманітарна допомога

☛ реабілітація та підготовка мультидисциплінарних команд

☛ лікування поранених українців у Чехії

☛ обмін медичними даними

☛ телемедицина

☛ штучний інтелект та кібербезпека

☛ психічне здоров’я

☛ фармацевтика.

Міністри обговорили підготовку медичних систем до глобальної кризи медичних кадрів, яка очікується за оцінками ВООЗ. До 2030 року у світі не вистачатиме 10 мільйонів медичних працівників. Обмінялися думками щодо стимулювання випускників обирати медичну професію та ефективних рішень для заповнення вакансій у віддалених громадах.

Обговорили лікарське самоврядування, питання обов’язковості участі в лікарських палатах, підвищення якості університетської освіти та співпрацю університетів з лікарнями.

Міністерство охорони здоров’я України