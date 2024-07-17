Україна і Чехія підписали низку угод

Kárpátalja.ma Hовини

Відбувся раунд міжурядових консультацій між Чехією та Україною, за участі міністра охорони здоровʼя Viktor Liashko та його чеським колеги Vlastimil Válek.

Egészségügyi megállapodást kötött Ukrajna Csehországgal

По результатах зустрічі:

Підписано важливий меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Чеської Республіки. У документі окреслені ключові напрями співпраці:
☛ громадське здоров’я
☛ євроінтеграція
☛ розвиток та модернізація медичної інфраструктури
☛ будівництво реабілітаційних центрів
☛ оснащення медичних закладів
☛ гуманітарна допомога
☛ реабілітація та підготовка мультидисциплінарних команд
☛ лікування поранених українців у Чехії
☛ обмін медичними даними
☛ телемедицина
☛ штучний інтелект та кібербезпека
☛ психічне здоров’я
☛ фармацевтика.

Міністри обговорили підготовку медичних систем до глобальної кризи медичних кадрів, яка очікується за оцінками ВООЗ. До 2030 року у світі не вистачатиме 10 мільйонів медичних працівників. Обмінялися думками щодо стимулювання випускників обирати медичну професію та ефективних рішень для заповнення вакансій у віддалених громадах.

Обговорили лікарське самоврядування, питання обов’язковості участі в лікарських палатах, підвищення якості університетської освіти та співпрацю університетів з лікарнями.

Міністерство охорони здоров’я України