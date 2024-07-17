Україна і Чехія підписали низку угод
Відбувся раунд міжурядових консультацій між Чехією та Україною, за участі міністра охорони здоровʼя Viktor Liashko та його чеським колеги Vlastimil Válek.
По результатах зустрічі:
Підписано важливий меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Чеської Республіки. У документі окреслені ключові напрями співпраці:
☛ громадське здоров’я
☛ євроінтеграція
☛ розвиток та модернізація медичної інфраструктури
☛ будівництво реабілітаційних центрів
☛ оснащення медичних закладів
☛ гуманітарна допомога
☛ реабілітація та підготовка мультидисциплінарних команд
☛ лікування поранених українців у Чехії
☛ обмін медичними даними
☛ телемедицина
☛ штучний інтелект та кібербезпека
☛ психічне здоров’я
☛ фармацевтика.
Міністри обговорили підготовку медичних систем до глобальної кризи медичних кадрів, яка очікується за оцінками ВООЗ. До 2030 року у світі не вистачатиме 10 мільйонів медичних працівників. Обмінялися думками щодо стимулювання випускників обирати медичну професію та ефективних рішень для заповнення вакансій у віддалених громадах.
Обговорили лікарське самоврядування, питання обов’язковості участі в лікарських палатах, підвищення якості університетської освіти та співпрацю університетів з лікарнями.