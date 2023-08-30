Українські діти відвідали угорський парламент

Дітей, одягнених у традиційне українське вбрання, привітала речниця з питань української національної меншини Ліляна Грекса.

Вона підкреслила, що для неї є великою честю вітати таку кількість дітей в угорському парламенті. Спікерка подякувала товариству «Ракоці» та угорському уряду за надання можливості відпочити українським дітям в Угорщині влітку цього року.

Ліляна Грекса зазначила, що вони постраждали від війни, але завдяки програмам в Угорщині змогли виїхати із зони бойових дій і провести тиждень у мирній країні.

Вона додала, що сподівається на швидку перемогу України й повернення миру.

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто віддав своє життя у війні за свободу України та майбутнє своїх дітей.

Чонгор Чакі, президент Федерації легкої атлетики ім. Ракоці, зазначив, що йому дуже приємно вітати молодь у парламенті після чемпіонату світу з легкої атлетики.

Українські діти, які перетнули кордон у суботу вранці, змогли потрапити до Угорщини за сприяння Генерального консульства України в Угорщині та військової адміністрації Угорщини. Школярі віком від 10 до 18 років побували на чемпіонаті світу з легкої атлетики, а після відвідин парламенту та огляду визначних пам’яток Будапешта продовжать свій шлях до м. Шаторальяуйхей, де до 1 вересня братимуть участь в екскурсіях, ремісничих майстер-класах та спортивних програмах.

З початку війни в Україні до Угорщини в’їхало понад 1 мільйон 180 тисяч біженців, 600 тисяч з них звернулися за підтримкою до центрів допомоги, пунктів при залізничних вокзалах або благодійних організацій.

Минулого року більше тисячі дітей з України відпочивали в таборах в Угорщині. Ще тисячі наразі навчаються в угорській системі освіти.

Понад три тисячі дітей зможуть відпочити в таборі Erzsébet у Занці та 800 у Фьоньодлігеті. Окрім тих, хто щойно прибув, у таборах Erzsébet на озері Балатон перебувають 500 українських та 800 закарпатських угорських дітей.

Джерело: Kiszo.net

Фото: Facebook/Rákóczi Szövetség