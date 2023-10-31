Українські лікарні отримають 100 апаратів ШВЛ від Угорщини
Апарати штучної вентиляції легень надійдуть як гуманітарна допомога від Угорщини. Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний між МОЗ та Угорською екуменічною службою допомоги в Україні.
Служба вже понад 25 років надає допомогу як на території нашої держави, так і по іншу сторону кордону, для українців, які покинули свої домівки. Ініціаторкою передачі ШВЛ-апаратів до українських лікарень виступила Юлія Гришина – членкиня депутатської групи міжпарламентських звʼязків із Угорщиною.
Загалом, у рамках співпраці, до українських лікарень надійде 100 апаратів штучної вентиляції легень. Більшість обладнання буде розподілена до лікарень на прифронтових територіях, де медична система стикається з найбільшими викликами. Ще частина ШВЛ будуть доставлені до медзакладів в Івано-Франківській, Тернопільській, Київській та Одеській областях.
«Завдяки підтримці міжнародних партнерів, урядів різних країн, сьогодні наша медицина може вистояти. Дякую Угорській екуменічній службі допомоги, що готові підставити плече підтримки та покращити матеріально-технічну базу наших медзакладів. Це потужний приклад міжнародного медичного партнерства, яке ми сьогодні активно розбудовуємо. Сто апаратів ШВЛ, які надійдуть до наших медзакладів, стануть реальним підсиленням реанімаційних відділень, особливо у прифронтових областях, де медична система наразі має найбільше викликів», – зазначив під час підписання меморандуму Віктор Ляшко.
За словами міністра охорони здоровʼя, апарати штучної вентиляції легень розподілені до медзакладів відповідно до їх ролі у спроможній мережі. Такий підхід дозволяє розподіляти обладнання до тих лікарень, де воно використовуватиметься максимально ефективно.