Українські літератори можуть отримати стипендію від PEN Ukrain

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Письменники, перекладачі та літературні критики можуть отримати стипендії від організації PEN Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики в Телеграмі, передає Укрінформ.

“Стипендійна програма Українського ПЕН покликана зберегти сталість і тяглість літературного процесу в Україні й надати авторам можливість продовження роботи над важливими проєктами в умовах війни в Україні”, – йдеться у формі реєстрації.

Зазначається, що на програму можуть податися українські прозаїки, поети, драматурги, есеїсти, перекладачі, літературні критики, що перебувають в Україні або виїхали з країни через війну.

МКІП зауважує, що заявки на стипедію прийматимуть з 26 грудня 2022 року до 26 лютого 2023 року. Водночас імена переможців буде оголошено 3 березня.

Як повідомляв Укрінформ, у МКІП закликали українські заклади культури подаватися на фінансову підтримку у порятунку чи евакуації спадщини від Cultural Emergency Response.

Український ПЕН — громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву. Входить до мережі національних центрів Міжнародного ПЕН.

ukrinform.ua