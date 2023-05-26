Українські пацієнти отримали понад мільйон електронних рецептів

З моменту впровадження електронних рецептів їх виписано вже більш як мільйон (йдеться про е-рецепт на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт), зокрема: понад 850 тис. е-рецептів на антибіотики, понад 120 тис. е-рецептів на рецептурні лікарські засоби, понад 32 тис. е-рецептів на наркотичні препарати.

Усі ці групи препаратів і раніше були рецептурними, тож рецепт на них не є нововведенням, але вже майже рік працює цифровий інструмент – електронний рецепт.

Так, з серпня минулого року, окрім паперового, було впроваджено ще й електронний рецепт на антибіотики. Важливо, щоб саме лікар робив призначення таких препаратів, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Через це інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними.

З листопада минулого року стало можливим придбати за електронним рецептом наркотичні препарати. Це нововведення полегшило доступ до таких ліків людям, які потребують їх на постійній основі. Якщо раніше пацієнти чи їхні представники мали декілька разів на місяць відвідувати лікаря, щоби отримати рецепт на продовження курсу лікування, введення електронного рецепта на наркотичні препарати дало можливість надалі отримувати та продовжувати їх дію дистанційно.

З квітня поточного року зʼявилася можливість придбавати всі рецептурні препарати за електронним рецептом. При цьому МОЗ не розширило перелік рецептурних препаратів – всі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна отримувати, скориставшись зручною формою – електронним рецептом.

На період дії воєнного стану буде діяти виключення на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення бойових дій, а також на придбання ліків волонтерами для потреб медичного фронту.

Електронні інструменти – поширена практика в країнах Європейського Союзу, частиною якого прагне стати й Україна.

Крім депаперизації, вони вирішують одну з наших найголовніших проблем – самолікування, а відповідальне ставлення до здоровʼя – ознака свідомого суспільства.

carpathia.gov.ua