Українцям продовжили дію пільг на світло до 30 квітня

1 квітня мав закінчитись спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію.

Уряд продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення, до 30 квітня.

„1 квітня у нас мав закінчитись спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження”, – заявив прем’єр-міністр Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, механізм покладення спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року.

„Тобто ціна на електроенергію до кінця цього опалювального періоду, як ми і обіцяли, залишається без змін”, – додав голова уряду.

unian.ua