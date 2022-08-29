Українців закликають зробити COVID-щеплення перед початком епідсезону

Міністерство охорони здоров’я нагадало про необхідність щеплення проти коронавірусу перед початком епідемічного сезону.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Усі люди старші 18 років мають отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини проти COVID-19 (Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech) або ж однією дозою вакцини Janssen (Jcovden). Діти від 12 років можуть щепитися двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бустерне щеплення мають зробити люди віком від 18 років, які отримали базовий курс вакцинації понад 6 місяців тому. Водночас для всіх людей віком від 60 років, а також для осіб 18-59 років із хронічними хворобами доступна друга бустерна доза щонайменше через 4 місяці після першої.

У відомстві нагадують, що перед щепленням додаткові медичні огляди робити не потрібно, а легка застуда або субфебрильна температура не є протипоказаннями до вакцинації. Скасувати щеплення можна у випадку алергічної реакції на попередню дозу вакцини, гіперчутливість до компонентів вакцини та за гострого захворювання, показником якого є температура вища ніж 38,5.

У МОЗ наголошують, що реакції після щеплення проти COVID-19 є нормальними: вони швидко минають та є значно легшими, ніж сама хвороба та її ускладнення.

Як повідомляв Укрінформ, Україна отримала 100 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden) у межах глобальної ініціативи COVAX.

ukrinform.ua