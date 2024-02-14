Українці відкрили понад 500 тисяч ФОПів через Дію

Завдяки діджиталізації у українців з’явилась можливість користуватись сервісами Мін’юсту онлайн на порталі «Дія». Зокрема, через портал Дія можна подати документи для державної реєстрації ФОП. При цьому реєстрація ФОП відбувається автоматично без участі державного реєстратора. Заявка на відкриття ФОП формується протягом декількох хвилин, передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вся інформація проходить автоматичну перевірку усього за пару секунд, без участі людей.

Починаючи з 2021 року, українці відкрили понад 500 тисяч ФОПів на порталі Дія.

Найбільше бізнесів відкривають у Києві, Дніпропетровській і Харківській областях. Найчастіше ФОПами стають жінки – 52%, чоловіки – 48%.

Найчастіше відкривали:

бізнес у сфері програмування;

інтернет-магазини;

ресторани та кафе;

точки роздрібної торгівлі;

перукарні та салони краси.

При цьому у Дії ви не тільки реєструєте бізнес за секунди, а й змінюєте дані про ФОП чи припиняєте діяльність автоматично без участі держреєстратора. А ще отримуєте витяг з ЄДР та сплачуєте податки в кілька кліків.

Джерело: Міністерство юстиції