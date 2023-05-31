Українці можуть онлайн перевірити свій трудовий стаж

В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка.

Отримати необхідну інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS

ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО:

Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.

Перейти до меню «Комунікації з ПФУ» й вибрати «Запит на отримання електронних документів».

З-поміж типів звернення обрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення.

Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої звернення».

kiszo.news