Українці можуть онлайн перевірити свій трудовий стаж
В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка.
Отримати необхідну інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS
ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО:
Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.
Перейти до меню «Комунікації з ПФУ» й вибрати «Запит на отримання електронних документів».
З-поміж типів звернення обрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення.
Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої звернення».