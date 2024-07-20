В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики

У суботу, 20 липня, розпочала роботу урядова гаряча лінія “СТРУМ”, на яку можуть звертатися громадяни й бізнес з питань, пов’язаних з енергетичною галуззю.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

20 липня почала працювати урядова гаряча лінія 15-49 під назвою “СТРУМ”, на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Звернувшись на цю телефонну лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово, наголосили у Міністерстві.

ukrinform.ua